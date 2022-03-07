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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İtalyan Bakan Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm için diplomasiye işaret etti

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İtalyan Bakan Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm için diplomasiye işaret etti
İtalyan Bakan Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm için diplomasiye işaret etti

Bakan Di Maio, Rai1 kanalının canlı yayınına katılarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da sivillerin, Rus bombardımanı ve Rus zırhlı araçlarının açtığı ateşte öldüğünü ifade eden Di Maio, "Bu noktada çok açık olmalıyız. Bu savaş, daha büyük bir savaşla çözülemez. Biz bu savaşı, bu krizi diplomasiyle çözüme kavuşturacağız. Biz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i yeniden masaya getirmek ve barışçıl bir yol için tüm uluslararası toplumla beraber uğraşıyoruz." dedi.

Di Maio, Rusya Devlet Başkanı Putin'i masaya çekmek için Rus ekonomisini yaptırımlarla etkilemeye ve "kahramanca" olarak nitelediği Ukrayna halkının direnişini desteklemeye devam etmek gerektiğini belirtti.

Ayrıca bu krize çözüm bulmak için uluslararası aktörlerin dahil olması gerektiğini vurgulayan Di Maio, "Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Gördüğünüz üzere Ukraynalı ve Rus bakanların ilerleyen günlerde Antalya'daki forum kapsamında bir araya geleceklerini açıkladılar. Çin'in de önemli bir rolü var. Onlar da çözüm bulmak için müsait olduklarını açıkladılar. AB de (Fransa) Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron da AB Dönem Başkanı olarak bugünlerde pek çok kez Putin ile görüşüyor arabuluculuk için." ifadelerini kullandı.

Diplomaside zaman sınırlamasının olmadığını ve bazı şeylerin zaman alabildiğine işaret eden İtalyan bakan, öncelikle sivilleri tahliye etmek için ateşkes sağlamak gerektiğini belirtti.

Di Maio, Ukrayna üzerinde neden uçuşa yasak bölge kuramayacaklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Cuma günü NATO düzeyindeki toplantıdaydım. Uçuşa yasak bölge kurmayacağımıza karar verdik. Bu, savaş uçaklarımızı Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz, bu çatışmayı sınırlandırmak anlamına geliyor. Eğer Ukrayna'yı savunmak üzere jetlerimizi göndermemiz gerekirse, uçağımız vurulduğunda buna tepki vermek gerekir ve üçüncü dünya savaşı patlak verebilir."

Rusya'nın, İtalya'yı hasım ülkeler listesine almasına şaşırmadıklarını ifade eden Di Maio, bunun, İtalya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından sonra Avrupa Birliği’nin getirdiği yaptırımları uygulayan ilk ülkelerden olmasından kaynaklandığını ve böyle bir adım beklediklerini aktardı.

Di Maio, Ukrayna’da nükleer tesislere yönelik bir saldırının sadece Ukrayna halkı ya da Avrupalılar için değil, Ruslar üzerinde de "yıkıcı bir etkisi" olacağını sözlerine ekledi.

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