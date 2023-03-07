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ITB Berlin Turizm Fuarı bugün başladı

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Fikri Ataoğlu: “Hedefimiz Alman Pazarından daha fazla pay almak”
ITB Berlin Turizm Fuarı bugün başladı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya’nın Berlin Şehrinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarına turizm paydaşları ile birlikte katıldı.

 

Pandemi sonrasında ilk kez yüz yüze düzenlenen fuarda 180 ülke yer alıyor.

 

Turizm Bakanlığı, ülkemiz açısından en önemli pazarlardan biri olan Almanya pazarından daha fazla turist çekebilmek amacı ile ITB Fuarına oldukça önem veriyor.

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Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık personelinden oluşan heyet, 7-9 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Berlin Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı yaparak, 2023 yılının daha iyi geçmesi için gerekli tanıtma ve pazarlama çalışmalarını sürdürecek.

 

ITB Berlin Fuarı’nın ilk gününde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet KKTC standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

 

ATAOĞLU

 

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel yanıyla da pazarladıklarını ve bu yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile daha aktif bir tanıtma kampanyası yürüttüklerini vurguladı.

 

Ataoğlu yapılan bu tanıtma ve pazarlama nedeni ile Almanların en fazla kullandığı seyahat sitesi olan Trivago sitesinde ülkemizdeki şehirlerin fazla tıklandığını ve trend şehirler arasına girdiklerini de dile getirdi.  

 

Tarihi ve kültürel mirası ön plana çıkararak, özel ilgi turizmine merağı olan turistlerin ülkemize getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Ataoğlu, Avrupa seyahat pazarının iki merkezinden biri olan Almanya’nın, Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ataoğlu, uzun yıllardır, turist sayısında ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan  Alman pazarının yapılan etkili tanıtma ve pazarlama çalışmaları sonrasında Türkiye’den sonra, adaya gelen turist profilinde ilk sıraya yerleştiğini de ifade etti.

Ataoğlu, özellikle kış turizmindeki turist profiline bakıldığında, bu pazarın büyük çoğunluğunu Alman turistlerin oluşturduğunu dile getirirken, kış turizmi adı altında charter uçuşlar ile gelen turistlerin 15 gün adada konakladığını belirtti.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanan pandemi döneminde de görüldüğü gibi Kuzey Kıbrıs Destinasyonu gerek sağlık konusunda, gerekse güvenlik konularında öne çıkmış ve Almanlar tarafından daha fazla tercih edilen bir destinasyon olmuştur.

Almanlar Kuzey Kıbrıs’ın havasını ve iklimini çok seviyor. Özellikle dağ ve deniz manzaralı yürüyüş yollarımızı tercih ediyorlar. Bakanlık olarak bizlerde alternatif turizm çeşitlerini artırmak için çalışıyoruz. Çünkü her ülke insanının tercih ettiği turizm modeli farklılık göstermektedir.”

Almanların emlak sektöründe de Kuzey Kıbrıs’a olan ilgisinin her geçen gün daha da arttığını söyleyen Ataoğlu, pandemi öncesindeki rakamların 4-5 kat fazla arttığını ve Almanların ülkemize yatırım yaptıklarını ifade etti.

ITB Berlin Turizm Fuarının, değişen turist profiline uygun olarak, çeşitlendirilen turizm ürünlerini tanıtılabileceği en önemli fuar olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda, Almanya’dan yeni tur operatörleri ile, görüşmeler yapılarak, daha fazla turistin ülkeye taşınması için çeşitli temaslarda bulunacaklarını anlattı.

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