Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Japonya'da aşılama başladı. Biontech/Pfizer, geçen hafta Japonya'dan izin alan ilk aşı olmuştu.

Japonya, ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarına beş ay kala koronavirüse karşı aşılama kampanyasını başlattı. İlk etapta 40 bin sağlık çalışanının gönüllülük esasına göre aşılanması planlanıyor.

Hükümet, Mart ayına kadar sağlık sisteminde çalışan toplam 3,7 milyon kişinin aşılamalarının tamamlanmasını hedefliyor. 65 yaş üstündeki toplam 36 milyon kişinin aşılanmasına ise Nisan ayından itibaren başlanacak. Nüfusun geri kalanı için aşı planlaması ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

126 milyon nüfuslu ülkede geçen hafta Alman Biontech ile ABD'li Pfizer şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği aşıya kullanım izni verilmişti. Japonya'da yasal düzenlemeler uyarınca ulusal kurumların aşılar üzerinde ek testler yapması gerektiğinden izin süreci daha uzun sürüyor.

2020 yılında düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Hükümet, salgının dünyada yayılmaya devam etmesine rağmen Olimpiyat Oyunlarının planlandığı gibi Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenmesinde kararlı bir tutum sergiliyor.

Japonya'da salgının başlangıcından bu yana 418 bin vaka kaydedilirken 7 binin üstünde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.