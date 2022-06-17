  • BIST 2.496,30
  • Altın 1029.089
  • Dolar 17.3108
  • Euro 18.2004
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Japonya'da porno yasası: Gençler oynadıkları filmlere yayın yasağı getirebilir

» »
Japon Parlamentosu gençlerin porno film ve pornografik fotoğraf çekimlerinde yer almaya zorlanmasının önüne geçecek bir yasa çıkardı.
Japonya'da porno yasası: Gençler oynadıkları filmlere yayın yasağı getirebilir

Tam ismi "yetişkin videolarında yer almanın önlenmesi ve kurbanlara yardım kanunu" olan yasaya göre bir kişi zamanında herhangi bir nedenle rıza göstermiş olsa da sonradan bu rızayı geri çekmek ve filmin yayımlanmasını, dağıtılmasını ve kendi isminin oyuncular arasında geçmesini engelleyebilecek.

Japonya'da her dört gençten biri ve ağırlıkla genç kızlar hayatları boyunca en az bir kez yetenek avcıları ve modellik ajansları tarafından para veya parıltılı bir yaşam vaadiyle kandırılmaya çalışıldıklarını söylüyor.

Liberal Demokrat Parti genel sekreter yardımcısı Yoko Kamikawa, ekonomik sıkıntılar veya yaşadıkları baskılar nedeniyle bu tür aracılara inanıp sonradan pişman olacakları "yetişkin videosu" (adult video) denen pornografik yapımlarda oynamak veya pornografik fotoğraf çekimlerinde yer almak zorunda kalan bu gençlere yönelik çıkarılan bu kanunun gençlerin sömürülmesine engel olmasını ümit ettiklerinden bahsetti.

Yeni kanun yaş veya süre sınırı olmaksızın pişman olan herkese oynadıkları porno filmlerin yayın ve dağıtımının durdurulmasını ve kendi isimlerinin künyeden çıkarılmasını talep etme hakkını veriyor.

Bunun yanı sıra yapımcıların planlanan seks sahnelerinin detaylı içeriğini bu sahnelerde oynayacak kişiye yazılı olarak bildirmesi ve kişinin kimliğinin ifşa olabileceği konusunda uyarı yapması da isteniyor.

Buna karşın kişinin kendi rızasıyla yine de bu tür yapımlarda yer alması durumunda bile kişiye anlaşmanın yapılmasından itibaren bir ay süreyle anlaşmadan çekilme ve videonun üretilmesini takiben piyasaya sürülmesine dek geçen sürede ve sonrasında da yaklaşık bir yıl içinde yayın yasağı getirme hakkı tanıyor.

Bu kurallara uymayan porno yapımcılarına üç yıla kadar hapis ve 3 milyon yen (22 bin dolar) para cezası verilebilecek.

Reşitlik yaşı 20'den 18'e indi

Aslında Japonya'da uzun zamandır böyle bir kanunun çıkarılması için uğraşan kadın hakları savunucularının imdadına son dönemdeki önemli bir değişiklik yetişti.

Şimdiye dek reşitlik yaşının 20 olduğu ülkede hükümet gençlerin topluma daha aktif katılımını sağlamak için Nisan ayında bu yaşı 18'e indirdi.

Bunda, gelecek ay yapılacak seçimlerde daha genç seçmene ulaşmanın amaçlandığı açık.

Ancak bu değişiklik kişinin kendi rızasıyla porno videolarında yer almak da dahil pek çok önemli kararı alabilmesi için eskiden 20 olan yaş sınırının da teknik olarak 18'e inmesi bir risk doğurunca sömürülmeye açık gençleri korumak için bir kanun çıkarılması zorunluluğu doğdu.

Her dönem kazançlı sektör

Japonya'da yetişkin videosu sektörünü de kapsayan erotizm endüstrisinin yıllık kazancı tam olarak bilinmemekle sadece video sektöründe 3 bine yakın şirketin faal olduğu sanılıyor.

Bunlara yetişkinlere yönelik hamamlar, strip kulüpleri, masaj salonları, aşk oteli denen oteller, hostes barları adlı konsomatris mekanları, eskort servisleri ve video ve telefon bazlı hizmetler de katıldığında sektörün devasa bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Fuhuşun yasadışı olduğu Japonya'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok genç kadın, genç kız, bekar anne ve toplumun diğer dezavantajlı kesimlerinden kişiler borçlarını ödemek için porno endüstrisine itiliyor ve yıllarca sömürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’daki İngiltere elçiliği çalışanları Taliban’ın kendilerine işkence ettiğini anlatıyor16 Haziran 2022 Perşembe 14:18
  • Billim insanları evrenin bilinen en büyük kara deliğini keşfetti16 Haziran 2022 Perşembe 13:37
  • Ukrayna savaşı: Binlerce sivil Severodonetsk kentinde mahsur16 Haziran 2022 Perşembe 11:00
  • Avrupa’da corona virüsü alarmı: Yaz salgını patlak verdi15 Haziran 2022 Çarşamba 21:49
  • Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi15 Haziran 2022 Çarşamba 13:42
  • Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı15 Haziran 2022 Çarşamba 13:31
  • Tunus açıklarında iki teknenin battığı 72 göçmen kurtarıldı15 Haziran 2022 Çarşamba 13:17
  • AB İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak15 Haziran 2022 Çarşamba 13:02
  • Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız''15 Haziran 2022 Çarşamba 12:56
  • Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor15 Haziran 2022 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti