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Kabuğu kırık kaplumbağaya kaportacıda operasyon

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir aracın üzerinden geçerek kabuğunu kırdığı kaplumbağa, sanayi sitesindeki kaporta dükkanında yapılan operasyonla hayata döndürüldü.
Kabuğu kırık kaplumbağaya kaportacıda operasyon

İstanbul'daki bir arkadaşlarından canlı yayında yardım alarak kaplumbağayı dezenfekten ederek kırık kabuğu birleştiren iki arkadaş, kaplumbağayı hayata bağladı. 

 

Çeşme ilçesinde, Alaçatı Port istikametine giderken yolun üzerinde bir kaplumbağa gören Hasan Ural, aracını durdurarak, kaplumbağayı yolun kıyısına almak istedi. Kaplumbağanın üzerinden bir aracın geçerek kabuğunu kırdığını gören Ural, kaplumbağayı dikkatlice yolun kıyısına götürerek otların arasına koydu. 

 

AKŞAM RÜYASINDA GÖRDÜ

Akşam evine gittikten sonra rüyasına da giren kaplumbağayı düşünen Ural, iş yerindeki işini bitirdikten sonra kaportacı arkadaşı Doğan Güler ile birlikte kaplumbağanın yanına gitti. Kaplumbağanın bıraktığı yerde durduğunu ve yaşadığını gören Ural, arkadaşıyla birlikte kaplumbağayı alarak veterinerleri telefonla aradı. Veterinerlerden Çeşme'de müdahale edilemeyeceği, İzmir'e götürmeleri gerektiği yanıtını alan Ural ve Güler, kaplumbağayı kendi çabaları ile iyileştirmek istedi. 

CANLI YAYINLA YARDIM ALARAK OPERASYON YAPTILAR

Eczaneye giderek ilk yardım malzemeleri alan Hasan Ural ve kaportacı Doğan Güler, sanayi sitesindeki dükkana giderek, kaplumbağaya müdahale hazırlığına girişti. Cep telefonları ile İstanbul'daki bir arkadaşını arayan Hasan Ural, canlı bağlantı kurarak İstanbul'daki arkadaşının yardımıyla kaplumbağaya müdahale ederek kırık kabukları birleştirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından kaplumbağa, 2 saat kadar sonra kendine geldi. 

  • Kabuğu kırık kaplumbağaya kaportacıda operasyon

'UMARIM EN KISA ZAMANDA KENDİNE GELİR'

Ural, kaplumbağanın kendine gelmesinin ardından, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Geçen akşam, Alacatı'dan Port'a giderken bir baktım yolun ortasında kaplumbağa. Hemen durdum. Maalesef üstünden araba geçmiş ve kabuğu kırılmış. Hayvan ölü gibiydi. Kenardaki otların arasına koydum. Gece rüyama girdi. İçimdeki ses, 'git onun yanına' diyordu sabahtan aksama kadar işimin başındaydım; ama içimdeki ses git diyordu. Akşam üstü bastım gittim oraya. Bir baktım, kaplumbağa yaşıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hemen aldım. 3-4 veteriner firmasını aradım. İzmir'e götürmem gerektiğini söylediler. Biz de eczaneden ilk yardım malzemelerini ve ilaçlarını aldık. İstanbul’dan bir ağabeyimize canlı bağlantı kurarak, biz gerçekleştirdik. Kaplumbağa 2 saat içinde kendisine geldi. Şimdi yürür durumda. Umut ediyorum en kısa zamanda kendisine gelir ve doğada yaşamına başlar. Lütfen araç kullanırken dikkatli olalım, yoldaki canlılara dikkat edelim." 

 

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