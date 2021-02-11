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Kaçak süt tozu ve süt proteini yakalandı!

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Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksüz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı Hüseyin Gürşan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kaçak süt tozu ve süt proteini yakalandı!

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksüz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı Hüseyin Gürşan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları anlattı. Oran, zanlı Hüseyin Gürşan'ın "Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Oran, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirterek, zanlının ikametgâhında aynı gün arama yapıldığını kaydetti. Oran, yapılan aramada ikametgâhın avlusunda bulunan garaj içerisinde park edilmiş halde duran HV 159 plakalı ISUZUZ marka kamyonetin kasasında 21 adet 25 kg ağırlığında Milk Power marka süt tozu ve yine aynı marka 14 adet 20 kg ağırlığında süt proteini tespit edildiğini dile getirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu beyan ettiğini ifade eden Oran, zanlının söz konusu beyanında ürünleri HV 159 plakalı aracına yükleyip ikametgâhına getirerek streç filmle sarıp paketleyerek tekrar HV 159 plakalı aracın kasasına yerleştirdiğini dile getirdiğini anlattı. Oran, zanlının suçüstü gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının tasarrufunda bulunan ürünlerin ve HV 159 plakalı aracın emare alındığını bildirirdi. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, söz konusu ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırılacağını kaydeden Oran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlü Ozankaya, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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