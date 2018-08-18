Kadınlar seksi o saatte seviyor

Yapılan araştırmada kadınlar ve erkeklerin en çok seks yapmak istedikleri zaman açıklandı. İki cinsiyetin tercihleri arasında büyük bir zaman farkı var.

İngiltere'de bir seks oyuncağı üreticisinin yaptığı araştırmada, kadın ve erkeklerin en çok hangi saatlerde seks yapmak istedikleri sorusuna cevap arandı. 2 bin 300 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

Araştırmaya katılan her 4 kadından biri gece 11 ile 2 saatleri arasında seks yapma arzularının en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Bu 3 saatlik pencerede, 23:21 saati kadınların en çok seks yapmak istedikleri vakit olarak ortaya çıktı.



Erkeklerde ise yüzde 28 oranında en çok seks yapmak istenilen saat dilimi sabah 6 ile 9 arasında olarak açıklandı. Erkeklerin cinsel arzularının en üst noktaya çıktığı sabah saat 7:54'te kadınların sadece yüzde 11'inin bu saatte kendini tutkulu hissettiği belirtildi.



Araştırmanın sonucunda erkeklerin kahvaltıdan bile önce ilk yapmak istedikleri aktivitenin seks olduğu, kadınların ise gece her şey bittikten sonra seks yapmayı tercih ettikleri açığa çıktı.