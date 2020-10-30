  • BIST 1.115
  • Altın 501,131
  • Dolar 8,3130
  • Euro 9,6988
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Kalp Hastalarına 'Grip Aşısı' Uyarısı

» »
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Emiroğlu, kalp hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı ile korunmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Kalp Hastalarına 'Grip Aşısı' Uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gribin her yıl milyonlarca insanı etkilediğini ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu söyledi. 

Bazı kronik hastalıkları olan bireylerde hastalığın akciğer dokusuna da yayılabildiğini ve ölümcül olabilen ağır solunum yetersizliklerine yol açtığını vurgulayan Emiroğlu, genç ve sağlıklı bireylerde rahatlıkla atlatılabilen gribin riskli gruplarda ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Emiroğlu, "Solunum yolu hastalıklarına ilaveten, influenza virüsünden kaynaklanan iltihabın kanda pıhtılaşma eğilimini arttırdığı ve damarlardaki plakları hassas hale getirebileceği ve yırtılmalarına sebep olabileceği öne sürülmüştür. Böylece grip kalp krizini de tetikleyen bir faktör olarak karşımıza çıkar." diye konuştu.

Risk altındaki hastalarda bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle hastalıklarla mücadele gücünün azaldığına işaret eden Emiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak seyretmesi beklenen hastalığın zatürreye yol açarak akciğerlere yayılması ve ikincil hastalıkların da tabloya eklenmesi ile hastalık ağırlaşabilir ve özellikle çocuklar, yaşlılar, diyabetliler, astımlılar, kalp ve kanser hastalarında ölüme neden olabilir. Antiviral ilaçların etkinliklerinin sınırlı ve yetersiz olması, hastalıktan korunmanın önemini daha da artırmaktadır. Risk altında olan yani hastalığın ağır seyretmesi beklenen hastalara aşı uygulanmalıdır. Bu hastalar, 65 yaş üstü bireyler, bakımevinde kalan ve kronik hastalığı olanlar, astım, kronik bronşit, amfizem, bronşektazi gibi kronik akciğer, kalp damar, kalp kapak hastalıkları veya başka bir sebeple kalp cerrahisi geçiren ve altta yatan etyopatolojinin devam ettiği hastalar (örneğin bayas ameliyatı ile hastanın tıkalı damarları açılmıştır ancak aterosklerotik hastalık zemini tamamen ortadan kalkmaz, risk devam eder), ayrıca damarlarına stent konanlar, doğumsal kalp hastalığı olanlar, kalp, böbrek yetmezliği, bağışıklık sisteminin baskılandığı AIDS ve kemik iliği kan yapım yetersizliği olanlar, bazı romatolojik hastalıkları olanlar olarak sayılabilir."

"Aşının sonbahara girerken yapılması o yıl süresince korunma sağlayacaktır"

Emiroğlu, "Kalp hastalığı bulunan kimselerin genellikle orta ve üzeri yaşlarda oldukları göz önüne alındığında, bu grubun aşı ile korunmaya ihtiyacı vardır. Toplum hizmeti gören, kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda olan kimselerde ve özellikle her an hastalarla muhatap olan sağlık personelinin, bireysel riskleri düşük olsa bile yüksek bulaşma riski altında olduklarından aşılanmaları gereklidir. Özellikle pandemi döneminde grip aşısı sağlıklı genç erişkinlere de önerilmektedir. Pandemi virüsü ile grip virüsü eş zamanlı enfeksiyona neden olabilmekte ve bu kişinin sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun dışında sağlıklı erişkinlere girip aşısı zorunlu olmayıp yapılması durumunda kişinin işgücü kaybını engelleyecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Prof. Dr. Emiroğlu, ateşli hastalığı olanlarda ateşli dönemde aşı uygulanmaması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 80 civarındadır. Yani aşılanma sonrasında da bireysel ve sosyal hijyene dikkat edilmelidir. Ancak aşılanan bireylere hastalık bulaşsa bile daha hafif seyretmektedir. Aşının ciddi bir yan etkisi yoktur. Grip sonbahar ve kış aylarında sık görüldüğünden, aşının sonbahara girerken yapılması o yıl süresince korunma sağlayacaktır. Virüsler bir sonraki yıla kadar antijen yapılarını değiştirecekleri için aşının her sene tekrarlanması gerekir."

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 kalpte kalıcı hasara yol açıyor mu?29 Ekim 2020 Perşembe 21:46
  • Koronavirüs ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi29 Ekim 2020 Perşembe 21:00
  • Avrupa’da ‘corona’ önlemleri: Fransa’da ‘tam’, Almanya’da ‘kısmi’ karantina29 Ekim 2020 Perşembe 20:50
  • Bilim kurulu üyesinden Aspirin açıklaması29 Ekim 2020 Perşembe 20:45
  • Koronavirüs inme riskini artırabilir29 Ekim 2020 Perşembe 20:15
  • Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı29 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Bilim Kurulu Üyesi: Corona Virüsü Hastalarında Aspirin Kullanıyoruz29 Ekim 2020 Perşembe 12:07
  • Kovid-19 İnme Riskini Artırabilir29 Ekim 2020 Perşembe 12:03
  • Koronavirüsü Hafif Geçirenler Dikkat!29 Ekim 2020 Perşembe 11:38
  • DSÖ’nün İddiası Ortaya Koydu: Corona Mevsimsel Gripten Daha Az Öldürücü29 Ekim 2020 Perşembe 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti