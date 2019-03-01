Kalp yetmezliği bu belirtilerle sinyal veriyor!

Kalp performansının azalmasıyla birlikte kalp, vücudun ihtiyacı olan kan miktarını pompalayamamaya başlıyor. Bu durum akciğer ve vücudun diğer bölgelerinde su toplanmasına yol açıyor ve kalp yetmezliği gelişiyor. Genel olarak kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını olumsuz etkileyen veya kalbin işi yükünü arttıran durumlar kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına neden oluyor.



KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİNE DİKKAT!



- Nefes almakta zorlanma,

- Kesik kesik nefes alma,

- Nefes almakta zorlanıldığı için gece uykudan uyanma,

- Çabuk yorulma,

- Bacak ve karında meydana gelen şişlikler,

- Çarpıntı,

- Göğüste ağrı,

- Yüksek yastık olmadan uyuyamama,

- Depresyon, anksiyete,

- Bacaklarda, karın ve akciğer boşluğunda su toplaması.

Kalp yetmezliğinde genel olarak tüm bu şikayetlerin geç ortaya çıktığını belirten Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, “Bu nedenle hastalık genel olarak geç teşhis edilir. Hastalar ilk önceleri çok kolay yorulmaktan, merdiven çıkarken bile zorlanmaktan şikayet ederler. Daha sonra istirahatta nefes darlığı başlar. Eğer gece nefes darlığı çok sık yaşanıyorsa hastalığın ileri safhalarda olduğu söylenebilir. Öyle ki, birçok hasta nefes alamadığı için uyuyamaz hale gelir ve çoğu geceler uykusuz geçer” dedi.



ANİ KİLO DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT!



Kalp yetmezliğinin meydana gelen hastalarda en sık rastlanılan durumların başında ise ani kilo değişimleri geldiğini ifade eden Dr. Çil, bu değişimin en önemli sebebinin ise kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen sıvı birikimi veya tedavi nedeniyle yaşanan kilo kayıpları olduğunu söyledi.



“Su toplamaları öyle bir boyuta ulaşır ki, 10- 15 kiloya kadar çıkabilir. Bu sebeple ani kilo değişimlerine çok dikkat edilmeli, örneğin bir haftada alınan 2 kilo için doktora başvurulmalıdır” diyen Doç. Çil, kalp yetmezliğine götüren hastalıklar ile ilgili şu bilgileri verdi:

BU HASTALIKLAR KALP YETMEZLİĞINE YOL AÇIYOR



“Kalp yetmezliğine sebep olan hastalıkların başında kalp krizi gelir. Çünkü kalp krizi sırasında kalbi besleyen damarlardan biri tıkanır ve kalp kası hücreleri ölür. Geri kalan hücreler tek başına bu görevi yapmaya çalıştığı için işi yükü artar ve kalp yetmezliği gelişebilir. Bunun yanı sıra kalp damar hastalığı da kalp damarlarında daralmalara yol açar. Çünkü damar duvarında oluşan kolesterol içeren plaktan dolayı kalbinizi besleyen damarlarınızdan bir veya daha fazlasında daralma oluşur. Bu durum da kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir.”



KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI!



Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kalp yetersizliğini kontrol altına almak mümkün olduğunu, bunun için öncelikle kişinin kendisinde gördüğü değişiklikleri dikkate alması ve ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Çil, “Kalp yetmezliği kronik bir hastalıktır ve yaşam boyu devam eder. Bu noktada yapılacak değişiklikler daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat geçirmek için belirleyici olur” dedi ve bunun için yapılması gerekenler ile ilgili şu önerilerde bulundu:



- Sağlıklı ve düzenli beslenme hayatın en önemli rutini olmalı,

- Stresle baş edebilmeyi öğrenmeli,

- Tuz tüketimi kısıtlanmalı,

- Kalbi yoran alkol tüketimi sınırlandırılmalı,

- Sigara tamamen bırakılmalı,

- Düzenli doktor kontrollerine devam edilmeli,

- Önerilen ilaçlar düzenli ve saatinde alınmalı,

- Tercihen sabah aç karnına kilo ölçümü yapılıp ilaç dozlarında küçük değişiklikler yapılmalı.