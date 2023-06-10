Kanada Başbakanı Trudeau, Kiev’e gitti

Kanada Başbakanı Trudeau, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü ve ülkeye 375 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Zelenskiy, Kanada Başbakanı Trudeau’nun ziyaretine ilişkin “Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya ve heyetine Ukrayna’ya hoş geldiniz diyorum. Rusya’nın halkımıza boyun eğdirmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen Ukraynalılar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sürdürüyor. Ve zaferimizde, tıpkı şu anda durduğumuz gibi, hayatı ve insanları savunma yolunda birlikte duracağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Trudeau ise Kanada, Ukrayna ile birlik içinde. Rusya’nın acımasız savaşına karşı direnişlerini sürdüren Başkan Zelenskiy ve Ukrayna halkına olan bağlılığımı yeniden teyit etmek için Kiev’deyim” açıklamasını yaptı. Kanada lideri, Ukrayna’ya 375 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacaklarını da açıkladı.