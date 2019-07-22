Kanada’da binlerce somon balığı, helikopterle yumurtlama alanına taşınacak

British Columbia eyaleti yetkilileri, Haziran sonunda dev kayaların nehre yuvarlanması sonucu bu yıl Fraser'ı sadece 700 kadar somonun geçebildiğini açıkladı.

Okyanus, Sahil Koruma ve Balıkçılık Bakanı Jonathan Wilkinson, balıklara yardım etmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kanada basınına göre, balıklar için bölgede bir havuz inşa ediliyor.

Somonlar daha sonra su tanklarıyla nehirde yumurtlayacacakları alanlara doğru yolculuklarına devam edebilecekleri bir bölgeye taşınacak.

Balıkların strese girmemesi için suya oksijen takviyesi yapılacak

Balıkların tanklarda paniğe kapılmaması için suya oksijen takviyesi yapılacak.

Çevre koruma ve hayvan hakları örgütleri her yıl yumurtlama alanlarına ulaşabilmek için nehirde akıntıya karşı yüzen balıkların yolculuklarını tamamlayamaması halinde yerel somon nüfusunun tehlikeye gireceğini söylüyor.

Somon Kanada yerlileri için başlıca geçim kaynağı.

Bu balıklar ayrıca yerlilerin en önemli kültürel sembolleri arasında yer alıyor.