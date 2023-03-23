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Kanada’da göç artışıyla nüfus patladı

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Kanada nüfusundaki artış 2022'de rekor kırdı.
Kanada’da göç artışıyla nüfus patladı

Kanada’da, göçün de etkisiyle 2022’de 1 milyonun üzerinde artış kaydeden nüfus, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan “doğum patlamasından” sonra en yüksek oranda arttı.

Kanada ulusal strateji kurumu “StatCan’ın” açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yıl nüfus artışı 1 milyonun üzerinde gerçekleşti. Nüfus artışının yüzde 96’sını gelen göçmenler oluştururken ülke nüfusu 39,57 milyona ulaştı.

Açıklanan bu veriler ışığında nüfus artış oranı yüzde 2,7 olan Kanada, G7 ülkeleri arasında nüfusu en hızlı artan ülke oldu.

Ülkenin nüfusunun en son 1957’de yüzde 3,3 arttığına işaret edilen açıklamada, “1957’deki rekor nüfus artış oranı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan doğum patlaması ve 1956’da Macaristan’da yaşanan devrimden kaynaklı göçmen akınıyla ilgiliydi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülke nüfusundaki bu artışın nedeninin Başbakan Justin Trudeau’nun, ülkedeki işçi eksikliği nedeniyle göçün önünü açmasıyla bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Ülkede bu yıl artan uluslararası göçün nedenlerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olduğuna işaret ediliyor. Kanada, dünyada en çok Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan ikinci ülke konumunda.

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