Kanada’daki orman yangınları, ABD’de hava kalitesini düşürdü

Kanada'nın Quebec ve Ontario bölgesinde çıkan orman yangınları ABD'nin batı yakasında 5 eyalette hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

EPA’dan yapılan açıklamada, “Quebec ve Kuzey Ontario’daki orman yangınları nedeniyle artan ince partikül maddelere bağlı hava kirliliği nedeniyle hassas gruplar (bebek, çocuk ve yaşlılar) için sağlıksız hava kalitesi öngörüyor. Eyaletlerin 24 saatlik partikül kirliliği seviyesinin hava kalitesi standardını aşacağı tahmin edilmektedir” denildi.

EPA, hava kirliliğinden etkilenmesi muhtemel eyaletlerin; Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ve Vermont olduğunu aktardı.

SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI GÖRÜLEBİLİR

EPA, özellikle de önceden mevcut sağlık sorunları olanların solunum yolu sorunları yaşayabileceğini vurgulayarak, “Duman bulutları bölge üzerinde taşınırken gökyüzünün puslu olması, görüş mesafesinin azalması ve yanan odun kokusunun yayılması çok muhtemeldir. Bölgenizde önemli ölçüde duman olduğu zamanlarda, önceden mevcut tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin pencereleri kapalı olarak içeride kalmaları ve iç mekan havasını bir fan veya klima ile sirküle etmeleri önerilir.

Yüksek ince partikül kirliliği seviyelerine maruz kalmak hem akciğerlerinizi hem de kalbinizi etkileyerek solunum sorunlarına neden olabilir, astımı ve önceden var olan diğer akciğer hastalıklarını şiddetlendirebilir. Partikül madde seviyeleri yükseldiğinde, özellikle solunum problemleri olan çocuklar ve yetişkinler, açık hava aktivitelerinden kaçınmalıdır” denildi.