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Kanatlı: “Bugün bir kez daha adalet yaralandı”

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Askeri Mahkeme’nin kestiği para cezasını ödemeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü.
Kanatlı: “Bugün bir kez daha adalet yaralandı”

Askeri Mahkeme’nin kestiği para cezasını ödemeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü.

Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki evinde saat 11.00 sıralarında tutuklanan Karapaşaoğlu’nu, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistleri ve dava arkadaşları alkışlarla uğurladı.

KANATLI: “BUGÜN BİR KEZ DAHA ADALET YARALANDI”

Vicdani retçi Murat Kanatlı burada basına yaptığı açıklamada, Yasa koyucunun vicdani ret konusunda yasal düzenleme yapma konusunda yasal düzenleme yapma iradesi ortaya koymasına rağmen davada Halil Karapaşaoğlu’nun lehine olan unsurların kullanılmadığını ve teknik suçlardan içeriye alındığını belirtti.

Bugün yine bir “düşünce suçlusunun” hapse atıldığını belirten Kanatlı, “Bu da adaletin yaralandığının göstergelerinden biridir” dedi.

Karapaşaoğlu’nun ardından hakkında dava açılmış diğer vicdani retçilerle sürecin devam edeceğini belirten Kanatlı, beklenen yasanın geçmemesi halinde birçok vicdani retçinin cezaevine gireceğini belirtti. 

AİHM’de bu konuda açılan davalara da işaret eden Kanatlı, kendisi, Haluk Selam Tufanlı ve Halil Karapaşaoğlu’yla ilgili davaların sonuçlarının yüzde 99.9 Türkiye aleyhine olacağını ve Türkiye’nin bu üç davadan mahkûm olacağını da iddia etti.

SAAT 17.00’DE CEZAEVİ ÖNÜNDE EYLEM

“Adaletin bir kez daha ayaklar altına alınmasından üzgünüz” diyen ve uluslararası kamuoyunu dayanışmaya çağıran Kanatlı, demokrasi ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkanları bugün saat 17.00’de Merkezi Cezaevi önünde yapılacak eyleme davet etti.

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, seferberliğe gitmediği için yargılandığı Askeri Mahkeme tarafından 3 Ocak’ta açıklanan kararla, 2 bin TL para cezasına ve bu parayı 10 gün içinde ödememesi halinde ise 20 gün hapisliğe çarptırılmıştı. 

 

Karapaşaoğlu, kararının ardından, parayı ödemeyeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde de istinafa gitmişti. 

Öte yandan hükümet, vicdani ret konusunda düzenleme içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis’e sunmuştu.

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