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Kanlkanlı'da büyük kavga

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Kanlkanlı'da büyük kavga
Kanlkanlı'da büyük kavga

14.10.2022 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde Ö.F.E. (E-24), D.B.(E-24) ve E.K. (E-23) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucu diğer taraf olan A.G.(E-26) ve E.K.(E-26) ile birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, Ö.F.E. tasarrfunda bulundurduğu kırık cam şişesini öldürmek kastı ile A.G’nin yüzüne ve boynuna doğru gelişi güzel sallamak suretiyle söz konusu şahsı, yüzünden ve boyun kısmından  ağır bir şekilde yaralamıştır.

Olayda yaralanan A.G, kalrıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.E. (E-24) tutuklanırken, olaya karışan diğer zanlılar hakkında yasal işlem (işlemiş oldukları suçlarla ilgili dava tebliğ edildi) başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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