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Kansoy: Güzelyurt için, bağımsız adayda birleşin

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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy henüz Başkan adayı göstermeyen siyasi örgütleri ziyaret etti.
Kansoy: Güzelyurt için, bağımsız adayda birleşin

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy henüz Başkan adayı göstermeyen siyasi örgütleri ziyaret etti.

“Güzelyurt için, bağımsız adayda birleşin”

  • Reşat Kansoy, Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi yöneticileri ile bir araya geldi
  • Değişim için destek isteyen Kansoy, katılımcı yönetim anlayışı ile herkesi kucaklayacaklarını vurguladı.

 

 

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kansoy, Güzelyurt’taki Belediye Başkanlığı seçiminde henüz başkan adayı göstermeyen siyasi parti yönetimlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak, benzer hedeflere sahip Halkın Partisi İlçe Yönetimi ve merkez yönetim ile görüşen Kansoy, ardından Bağımsızlık Yolu Sekreteryası, Yeniden Doğuş Partisi Güzelyurt İlçe Örgütü ve Toplumcu Demokrasi Partisi Güzelyurt İlçesi Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde “Güzelyurt’ta Yerel Yönetim Vizyonunu” anlat Kansoy, Güzelyurt’un yeni bir vizyona, yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanlığı için henüz aday göstermeyen siyasal örgütlerin, yerel nitelikli sorunlara bakış açısını öğrenmek, fikir – alışverişinde bulunmak bizim için önemlidir” diyen Reşat Kansoy, daha güçlü iletişim kurmanın öneminden bahsetti.

Kansoy, “Güzelyurt için gailesi olan herkesin fikirlerini dinlemek, bunları not edip projelendirmek ve bizlerin vizyonu ile uyumlaştırma hedefiyle ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi

Değişim için destek isteyen Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, katılımcı yönetim anlayışı ile herkesi kucaklayacaklarını vurguladı.

“Güzelyurt için bağımsız adayda” birleşin çağrısı yapan Kansoy, İlçede faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri ile de bir araya geleceklerini sözlerine ekledi

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