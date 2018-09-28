Kanunsuz Uyuşturucu madde tasarrufu

1. 27.09.2018 tarihinde, 07:15-08:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da S.I.(E-36)’nın kalmakta olduğu ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 27.09.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu girişinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol amaçlı durdurulan H.D.(E-26)’nin kullanımında buluna araçta yolcu olarak bulunan H.T.(E-27) tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına atarak araçtan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak her iki şahıs da suçüstü tutuklanmışlardır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.Y.(E-30)’nin Gönendere’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile arama anında ikametgahta bulunan E.T.(E-25) ve M.K.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.