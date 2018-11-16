Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

1.15.11.2018 tarihinde, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde E.T.E.(E-38)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.11.2018 tarihinde, Akova'da, daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan N.D.(E-45)’nin ikametgahında, köy muhtarı huzurunda polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde ekili hintkeneviri olduğuna inanılan 6 kök bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.