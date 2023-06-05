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Kapadokya’nın balonları Sırbistan’da uçacak

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Kapadokya’nın balonları Sırbistan’da uçacak! Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya’yla özdeşleşen balon turu, bugünden itibaren Sırbistan’da da hayata geçirilecek.
Kapadokya’nın balonları Sırbistan’da uçacak

Sırbistan’ın kuzeyindeki Indjija’da, Kapadokya’dan getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye’den gelen pilotların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, son derece heyecanlı bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, “Yarın Kapadokya’dan gelen ilk balon Indjija semalarında havalanacak” dedi.

Balonların tamamının Kapadokya’dan geldiğini aktaran Aksoy, “Çok kısa süre içerisinde gerekli bağlantılar kuruldu. Sırbistan’dan Türkiye’ye büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti.” diye konuştu.

Balon turlarının hafta içi 19.00’da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağı duyuruldu.

Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı.  Kapadokya’nın balonları Sırbistan’da

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