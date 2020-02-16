Kapalı Maraş ha açıldı ha açılacak!

Kapalı Maraş’ta bulunan Ordu Evi’nde Türkiye Barolar Birliği tarafından bir toplantı organize ediliyor. (Kuzey Kıbrıs’ta hangi sivil toplum örgütü kapalı Maraş’ta Ordu Evi’nde böyle bir organize yapabilir ciddi soru işaretleri vardır)

Elbette “Kapalı Maraş” konusu ile ilgili…

Toplantıya Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına atanan Fuat Oktay ile yine Erdoğan tarafından atanan Adalet Bakanı Gül geliyor.

Toplantıya konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığından kimseleri davet etmemişler.

Ya kim davet edilmiş?

Başbakan ve yardımcısı ile bir UBP vekili.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği “biz bu toplantıda yokuz” demiş.

İşin içine siyaset karıştırılıyor demiş.

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CTP BaşkanıErhüman, seçim zamanında olur mu? böyle şeyler gibisinden okuyanı hayretlere düşüren bir açıklama yapmış.

Oysa yok seçim zamanı hiçbir dönemde böyle şeylerin olmaması gerekiyor.

Oldurtmamamız gerekiyor.

İradeye her hal ve şart altında sahip çıkmak gerekiyor.

Kıbrıslı Türklerin varlığı ve kimliği ile ilgili müdahalelerin yoğunlaştığı dönemde, Kıbrıslı Türkler için önemli bir parti olan CTP’nin Kıbrıslı Türklerin damarlarına işleyen 50 yıllık duruşunu görememek hepimizi üzüyor.

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Arıklı ise Kapalı Maraş konusunda ilk öneriyi YDP yaptı gibi Kıbrıs tarihinin YDP ile başladığını zanneden bir açıklama yaptı ve o da bu toplantıda dışlanmış olduğu konusunda dert yandı.

Açıklama şöyle “YDP bu ülkede Maraş'ın, "Haklarımıza halel gelmeksizin, Türk Yönetiminde, BM gözetiminde, Özel Statüde, Eski Kullanıcılarının iskanına ve kullanımına" açılacağını iddia eden ve bunu da Parti Manifestosuna yazan tek siyasi partidir.”

Oysa bu konu YDP’den önce birçok partinin programlarına yazıldı. Gündeme geldi. Tartışıldı. Yaniheyecanlanacak Arıklı’nın da toplantıya davet edilmemiş olması dışında yeni bir durum yok yani.

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Cumhurbaşkanı Akıncı 2015 yılında aday olduğunda kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili önemli söylemlerde bulundu.

Geçtiğimiz beş yılda bu olmadı.

Adaylığını açıkladığı gece ise ne Türkiye’nin ne de Rum tarafının bu konuyu görüşmek istemediğini söyledi.

Oysa Kıbrıslı Türkler, Mağusalılar Akıncı’ya bu görüşlerini hayata geçirsin diye oy vermişti.

Olmadı.

Üzerinden beş yıl geçti.

Akıncı da olmadığını açıkladı.

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Dün MDP de Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Aday sayısı 7 ye yükseldi.

İki soldan Akıncı ile Erhürman, dört sağdan Tatar, Özersay, Arıklı, Dr. Ciner ve elbette bir de Arif başgan.

Daha seçime zaman var, aday sayısı artmaya devam eder mi?

Yoksa bazı adaylar vaz mı geçer? Hep birlikte göreceğiz.