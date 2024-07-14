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Karabetça, Lefke Kaymakam’ının aylardır atanmamasının sebebi UBP Kurultayı

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Karabetça, Lefke Kaymakam’ının aylardır atanmamasının sebebi UBP Kurultayı
Karabetça, Lefke Kaymakam’ının aylardır atanmamasının sebebi UBP Kurultayı

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça, Lefke Kaymakam’ının aylardır atanmamasının sebebinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Kurultay hesaplarını olduğunu vurgulayarak, Lefke halkının kurultay hesaplarına kurban edildiğini belirtti

Karabetça: Üstel ‘zarar’ görmesin diye atama yapılmıyor

Yazılı açıklama yapan Karabetça, geçtiğimiz mayıs ayında Lefke Kaymakamı’nın emekli olduğunu ve yerine atanacak 4 aday olmasına rağmen atamanın yapılmadığını belirterek, bunun bilinçli bir siyasi hamle olduğunu vurguladı.

Karabetça, “Atama, atanmış Başbakan Ünal Üstel’in, Eylül’de yapılması kararlaştırılan UBP Kurultayı’nda ‘zarar’ görmemesi ve kurultayı kazanması üzerine kurgulanmış bir senaryonun parçasıdır” dedi.

“Tüm müdürlükler ilçeye getirilmelidir”

Lefke halkının randımanlı Kaymakamlık hizmeti almasının, bir partinin kurultay hesaplarına kurban edildiğini kaydeden Karabetça, Güzelyurt Kaymakamı’nın ve Merkez Kaymakam’ın Lefke bölgesindeki sorunlara hızlı bir şekilde müdahil olamadığına dikkat çekti.

Karabetça, “Biz TDP Lefke İlçe Yönetim Kurulu olarak mevcut iktidardan hem Kaymakam atamasını erken bir zamanda yapıp hem de Lefke’nin ilçe olduğu tarihten itibaren Polis Müdürlüğünü, Tapu Müdürlüğünü, Telekomünikasyon Müdürlüğünü, Elektrik Kurumu Müdürlüğü’nü tam teşekkürü olarak ilçeye getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

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