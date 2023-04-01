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Karadağ cumhurbaşkanını seçecek

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Karadağ'da halk yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık başına gidecek.
Karadağ cumhurbaşkanını seçecek

Balkan ülkesi Karadağ’da halk, ülkenin 8. cumhurbaşkanını belirlemek için yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak.

Karadağlı seçmenler yarın, 19 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3’ünü alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile oyların yüzde 29,2’sini alan Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic arasında seçim yapacak.

Djukanovic, Batı ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı siyasetiyle bilinirken ülkedeki Sırpların desteklediği Milatovic’in ise Karadağ’ı Sırbistan’a ve Rusya’ya yaklaştıracağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 63,1 oldu

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), seçimin ardından yaptığı açıklamada, adayların hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci turunun 2 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

DİK, ülkede 542 bin 154 kayıtlı seçmenin bulunduğuna işaret ederek, ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu kaydetmişti.

Sonuncusunun 2018’de yapıldığı Karadağ’da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor. 

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