  • BIST 1.473
  • Altın 434,215
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Karantina otelinde yer yok evde izole

» »
Karantina otelinde yer yok evde izole
Karantina otelinde yer yok evde izole

Sivil Havacılık Dairesi'ndeki iki personelin corona pozitif olduğunu duyurması sonrasında,sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Hasan Evgen isimli bir vatandaş Dairedeki vakalardan birinin kendi babası olduğunu ancak karantina otelinde yer kalmadığı gerekçesi ile evde izole olduklarını duyurdu. 

Hasan Evgen'in paylaşımı şöyle;

"HERKESE İYİ AKSAMLAR HABERDE POZİTİFLERDEN BİRİ BABAM LEVENT EVGEN DİR . HER HAFTA TEST YAPTIRMAKTA VE BUGÜNKÜ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTIR. EVİMİZDE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA İZOLE OLDUK KARANTİNA OTELİNDE YER OLMADIGINDAN DOLAYI. BU SÜREÇTE HERKESİN BİLGİSİ OLMASI AÇISINDAN BUNU PAYŞLAŞMAKTAYIK TEMASLI İSİMLERİN HEPSİNİ VERDİK .
BİLGİNİZE..."

untitled.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor29 Ocak 2021 Cuma 22:01
  • Bakan Ünal Üstel temaslı, kendini izole etti29 Ocak 2021 Cuma 21:32
  • Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!29 Ocak 2021 Cuma 21:07
  • KTEZO Başkanı Mahmut Kanber :Siyasete hiç yakışmadı29 Ocak 2021 Cuma 21:00
  • Bakan Pilli:45'i yerel 47 pozitif vaka29 Ocak 2021 Cuma 20:39
  • Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi29 Ocak 2021 Cuma 20:17
  • CTP Gençlik Örgütü:“Burs sisteminde reform şart”29 Ocak 2021 Cuma 20:12
  • LTB 'de 6 Pozitif Covid-19 vakası29 Ocak 2021 Cuma 20:08
  • HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Kaynak arıyorsanız önce servetinize bakın”29 Ocak 2021 Cuma 20:00
  • Pandemi hemşiresi Oğuz Köse: ““Yoğun bakımdaki hastalardan 2’sinin durumu kritik''29 Ocak 2021 Cuma 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti