Karantina otelinde yer yok evde izole

Sivil Havacılık Dairesi'ndeki iki personelin corona pozitif olduğunu duyurması sonrasında,sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Hasan Evgen isimli bir vatandaş Dairedeki vakalardan birinin kendi babası olduğunu ancak karantina otelinde yer kalmadığı gerekçesi ile evde izole olduklarını duyurdu.

Hasan Evgen'in paylaşımı şöyle;

"HERKESE İYİ AKSAMLAR HABERDE POZİTİFLERDEN BİRİ BABAM LEVENT EVGEN DİR . HER HAFTA TEST YAPTIRMAKTA VE BUGÜNKÜ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTIR. EVİMİZDE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA İZOLE OLDUK KARANTİNA OTELİNDE YER OLMADIGINDAN DOLAYI. BU SÜREÇTE HERKESİN BİLGİSİ OLMASI AÇISINDAN BUNU PAYŞLAŞMAKTAYIK TEMASLI İSİMLERİN HEPSİNİ VERDİK .

BİLGİNİZE..."