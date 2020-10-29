Karantinadaki 1 Hasta Yoğun Bakıma Alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisinde yatmakta olan 1 hasta yoğun bakım servisine alındı.
Testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisini sürdüren 1 KKTC vatandaşı kadın hasta solunum yetmezliği nedeniyle karantina yoğun bakım servisine alınarak tedavisine orada devam edilecek.
Yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavisi devam eden 56 yaşındaki Koronavirüs hastası kadın şu anda yoğun bakımda yatan tek hasta konumunda.
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