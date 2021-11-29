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Karantinaya alınan kadın, kaldığı oteli ateşe verdi

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Avustralya'da iki çocuğuyla birlikte iki hafta karantinaya alınan kadın, kaldığı oteli ateşe verdi.
Karantinaya alınan kadın, kaldığı oteli ateşe verdi

Avustralya'da iki çocuğuyla birlikte iki hafta karantinaya alınan kadın, kaldığı oteli ateşe verdi.

Olay, Avustralya'nın Queensland kentinde yaşandı.

İki çocuğu ile birlikte başka bir eyaletten Queensland'e geçtikten sonra otelde iki haftalık zorunlu karantinaya giren 31 yaşındaki bir kadın, otele girdikten birkaç gün sonra yatağının altında ateş yaktı.

Pacific Hotel'in en üst katını saran alevler nedeniyle 160'tan fazla misafir tahliye edildi.

Kundakçılıkla suçlanan kadın gözaltına alındı. 

Queensland polisi, kadının kundaklama öncesinde de başka sorunlar çıkarttığını açıkladı.

Çocuklar polis korumasına alındı.

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