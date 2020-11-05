Karantinayı Ev Karantinasına Dönüştürmek Zorundayız

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs salgını ve sağlık altyapısına ilişkin BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.Alınan tedbirler nedeniyle Kovid-19’un KKTC’de kontrol altında olduğunu belirten Pilli, salgının dünyada bitmeden KKTC’de de bitmeyeceğini söyledi

Pilli “Önümüzde kış vardır. Gribal enfeksiyonlar kış aylarında artmaktadır. Bu da artış gösterecektir. Dolayısıyla önlemler alarak bu artışı önlememiz gerekecektir. Gribal enfeksiyonlarda ölüm oranları da en fazla kış aylarında olur. Maske mesafe ve hijyen gibi kurallara uyarsak, Kovid-19’u en az zararla atlatırız.

Sadece hükümetin önlem almasıyla yeterli değil, herkesin de kendi önlemlerini alması gerekir” diye konuştu. Karantina konusuna da değinen Bakan Pilli, en iyi yöntemin karantina otelleri olduğunu ancak bunun devlete büyük bir külfet yarattığını söyledi. Pilli “Devlet karantinaların üstesinden gelemiyor.

45 milyona dayanana bir külfet oluyor. Ev karantinasına dönüştürmek zorundayız” dedi. Sağlık Bakanlığı olarak ev karantinası konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Pilli, ev karantinasına uyulmaması halinde vakaların artacağı uyarısında bulundu ve uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağının altını çizdi.

Ülkeye üç günlük girişlerle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Bakan Pilli, 3 günlüğüne gelen kişilerin çift PCR yaptırdığını ve KKTC’ye gelişte yapılan testlerinin sonuçları çıkana kadar otellerde bekletildiklerini anlattı.

Bu kararın kumarhaneler için alınmadığının da altını çizen Bakan Pilli, ülkeye kısa süreliğine yurtdışından teknik ekipler ve ameliyatlara giren doktorlar yanında hastası veya cenazesi olan kişilerin de geldiğini söyledi. Pilli, üç günlüğüne gelip bu süre içerisinde ülkeden çıkmayan bazı kişilerin de tespit edildiğini belirtti.

Pilli, sürenin uzatılması gereken durumlarda uygun görülmesi halinde bir test daha yapılıp birkaç gün uzatılabildiğini belirtti. Zatürre aşılarıyla ilgili bir soruya karşılık ise Sağlık Bakanı Pilli, ülkeye gelen 20 binin üzerinde aşının kronik vakalara yapıldığını söyledi. Grip aşıları ile ilgili dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına da dikkat çeken Pilli, 50 bin tane aşı talebinde bulunduklarını bunların gelmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Pilli, kronik hastalıkları olan vatandaşlara da çağrıda bulunarak işleri olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Pilli, ülkede şu ana kadar ciddi bir grip salgını olmadığı bilgisini de paylaştı.

Pandemi hastanesi konusunda ise Bakan Pilli, salgının ardından Pandemi hastanesinin enfeksiyon ve göğüs hastalıkları için kullanılabileceğini kaydetti. Bakan Pilli, Pandemi hastanesine doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını, hükümetin kurulmasının ardından hemşire, teknisyen gibi personelin alımı için talepte bulunacaklarını söyledi. Güzelyurt Hastanesinin yapımına da devam edildiğine işaret eden Bakan Pilli, hastane için fonda Güzelyurt Hastanesi için 30 milyon TL ayrıldığını ve 6 ay sonra biteceğini söyledi.