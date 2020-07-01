‘Karantinayı kabul etmeyen yolcu, alınmadı

Ercan’a inen ikinci uçakta bulunan ve C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcunun, 14 gün karantinaya girmeyi reddettiği için az sonra kalkacak uçakla geri gönderileceği öğrenildi.
Ercan’a inen ikinci uçakta bulunan ve C grubundaki riskli ülkelerden birinden geldiği tespit edilen bir yolcunun, 14 gün karantinaya girmeyi reddettiği için az sonra kalkacak uçakla geri gönderileceği öğrenildi.
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