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SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

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Konya'da mart ayında elektrik üretimine başlayan Karapınar GES, bugüne kadar ürettiği 4 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik enerjisiyle, yaklaşık olarak 400 milyon dolar civarında doğal gaza kullanımının önüne geçti.
Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

Kurulumuna Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyada sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki Kalyon Karapınar GES, 3 milyon 256 bin 38 güneş panelinden oluşuyor.

 

Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

 

Paneller parça parça kuruldukça üretime geçirilen ve bu yıl mart ayında tam kapasite elektrik üretimine başlayan santral, 1350 megavatlık kurulu gücüyle 2 milyondan fazla nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretilebilecek santral, devreye alındığı günden buyana yaklaşık 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti.

 

Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

 

"Yaklaşık 4 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üretmiş olduk"

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, Karapınar GES'in inşaatına 2020'de başladıklarını hatırlattı.

Çalışmalar devam ederken tamamlanan bölümlerin devreye alınarak elektrik üretimi yapıldığını anlatan Ata, "İlk günden bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üretmiş olduk. Yaklaşık olarak 400 milyon dolar civarında doğal gaz kullanımının önüne geçtik. Yine aynı şekilde 3 milyon tonun üzerinde karbon salınımı da engellendi. Dolayısıyla ekonomiye katkısı noktasında bu tesis çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Hem enerji arz güvenliğine hizmet ederken hem de enerjide dışa bağımlılığı daha yönetilebilir hale getirmek için çok önemli bir tesis." diye konuştu.

 

Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

 

Güneşten ekonomiye yıllık 600 milyon dolarlık katkı

Ata, Karapınar GES'in 1350 megavat kurulu gücü ile dünyanın en büyük santrallerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu santral Avrupa'nın en büyük santrali, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Yıllık toplamda fabrika ve güneş santrali 600 milyon dolara yakın ekonomiye net katkıda bulunuyor, katma değeri var." değerlendirmesinde bulundu.

 

Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

 

Kalyon Enerji'nin Türkiye'de sürdürdüğü 3 önemli GES projesi olduğunu anımsatan Ata, şunları kaydetti:

"İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. 400 megavatın üzerinde 350 milyon dolarlık bir yatırım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yatırımı devam eden 1220 megavatlık rüzgar santrali projelerimiz var. Onlar da önümüzdeki 3-4 yıl içinde tamamlanmış olacak. Bunların da toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar. Şu anda devam eden yatırımlarımızın toplamı 1 milyar 800 milyon dolar. Hem rüzgar enerjisi santralleri hem de güneş enerjisi santralleri devam ediyor."

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