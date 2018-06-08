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Karavezirler, Mesarya köylerini ziyaret etti

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CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları, kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti
Karavezirler, Mesarya köylerini ziyaret etti

.CTP’den yapılan açıklamaya göre Kalavaç, Yeniceköy, Çukurova ve Beyköy’ü ziyaretinde konuşan Karavezirler, gördükleri ilginin her geçen arttığını ifade etti. Somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını belirten Karavezirler, halktan gördükleri desteğin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, ekip olarak çalışmanın önemli olduğunu kaydetti ve halkın beklentilerini karşılayacak projeler ürettiklerini söyledi.

“KALAVAÇ’I DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ”
CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, belediyeye bağlı tüm köylerde ve özellikle Kalavaç köyünde tarihi yapının ve çevrenin koruması için başlatılan projelerin gerek yerel kaynaklar, gerekse AB destekli projelerle ileri taşınacağı sözünü verdi. Değirmenlik Minions Okul Öncesi Eğitim Merkezi Çocuk Şenliği’ne de katılan Karavezirler, “çocuklarımız için imkanları sonuna kadar zorlayıp, daha güzel ortamlarda oynayabilmeleri, eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yapacağız” dedi. Karavezirler, hazırladıkları projelerde en geniş yerin çocuklara ve gençlere ayrıldığını da ifade etti.

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