  • BIST 94.158
  • Altın 259,860
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Karpaz Gençlerinin İsyanı!

» »
Fırat Borak

Dünya siyasi tarihinde, özellikle son yıllarda önemli bir değişim olduğunu eminim herkes gözlemlemektedir.

İnsanların vaatlerden çok icraata baktığını, kendisine bire bir göz temasında bulunan siyasilere hasret olduğunu ve her şeyden önce samimiyet aradığını görüyoruz.

Makam koltuklarında oturmaktansa, toplum içine inen ve sorunları birebir yerinde görüp çözüm üreten, özellikle insanların ekonomisine katkı yapacak projeler üreten ve mağduriyetleri varsa çözüm bulan, itilen ve geri bakılan kesimleri kucaklayan siyasi, her zaman bir adım önde olacaktır.

Tabii ki söylemde değil, icraatta bunları istiyor insanlar!

Son günlerde, Karpaz bölgesinde bulunan gençlerimizin isyanlarını belki görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur.

Kıyı emniyet şirketinde işe başlayan ve belli bir zaman sonra kaynak olmadığı gerekçesi ile işten durdurulan gençlerimiz.

Kendileri ile konuşma şansım hiç olmadı. Bilgim basından duyduğum kadarıyla. Ancak sitemleri ve çaresizlikleri beni de, Karpaz bölgesinde yaşayan biri olarak oldukça rahatsız etti.

Her ne kadar mağdur arkadaşlarla konuşmadıysam da, Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’ın sosyal medya ve diğer basın organlarında yaptığı açıklamada;  işten durdurulan kardeşlerimize çözüm bulduklarını söylemesi, kapsamlı çalışmalar sonrası bulunan formülle şirket yaratılacağını duymak bizler açısından heyecan vericiydi.

Ancak görüyoruz ki, Sayın Bakan sadece haber vermekten ibaret kaldı bu durumda. Aradan geçen 12 ay ve sessizlik!

Allah aşkına sorarım size insanlar çıkıp basında isyan, sosyal medya da isyan, kahve köşelerinde isyan ediyor. Ama sizden tek bir açıklama gelmiyor. Ya da var da ben görmedim! Bu mudur sizin hak, adalet anlayışınız?

Siyasilerimizin seçimler öncesi söyledikleri vaatler ve hayal dünyasında ki söylemleri aklıma geldikçe Yazıklar Olsun demek geliyor içimden.

Kıyı emniyet şeritlerimizde oluşabilecek sorunlardan mı dert yanalım, yoksa  bölgede yaşanan işsizlik sıkıntısına vurduğunuz darbeden mi dert yanalım?

Gerçi alıştınız zaten, birkaç gün konuşulup bu da unutulur. Ülke siyasileri buna iyi alıştı.

Amacımız sadece ilgili bakanı suçlamak değil asla. Buna sessiz kalan ve gençlerimize sahip çıkmayan tüm siyasiler, benim gözümde eşit sorumludur.

Bu insanları işsiz bırakmak ve vaatlere rağmen sahip çıkmamak, kabul edilebilir bir durum değildir.

Geride kalan yaklaşık 4 yıllık çalışmaları, yurt dışında aldıkları eğitim ve her şeyden önce emeklerinin çalınması kabul edilemez.

Bölgede oynanan oyunlar, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

Siyasilerin keyfi uygulamaları ve sorumsuz tutumlarının cezasını bugün o gençler, yarın bir başkası çekecektir.

Gün birlik olma ve kenetlenme zamanıdır.

Kıyı emniyet şeridinde çalışan ve işlerinden durdurulan 11 kardeşimin haklı davasını selamlıyorum.

Güneşin doğduğu yerden, herkese selam olsun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti