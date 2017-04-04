Karpaz sıkıntılı !!!

Dipkarpaz 2.500 nüfuslu, adanın yüz ölçümü olarak en büyük köyü olmasına rağmen, üretim yapmakta ve ürettiklerini pazarlama konusunda oldukça zorluklar çekiyor.

İşsizlik ve beraberinde getirdiği büyük ekonomik sıkıntılar, insanları göçe zorluyor. Genç nüfusun her geçen gün azalmaya başladığı açıkça görünüyor.

Daha önceleri sorunları tek tek dile getirmekle beraber, genel olarak da yapılması gereken öncelikli sorunları yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Bu durumu kabullenmek istemiyorum. Dipkarpaz bu halde olmamalı...

Köye yerleşmiş olan 1.ve 2. Kuşak halkın büyük bir çoğunluğu, maddi imkansızlıklar ve konumun getirmiş olduğu dezavantaj yüzünden okul okuyamadı. Fakat bu kuşakların çocukları olan bizler ve bizlerden sonra gelen 4. Kuşak, bu çıtayı oldukça yukarıya taşıdı.

Halkın büyük bir çoğunluğu, tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta. Bunun yanında az bir kesim de turizm ile geçimini sağlamakta. Aslında turizm ile uğraşmak, bu zamanda Dipkarpaz halkı için, az bir kesimin geçim kaynağı olmamalıdır.

Eskisi gibi olmadığını söyledik artık. Dipkarpaz, yeni kuşaklar ile kendini iyi bir şekilde geliştirmek ile kalmayıp, nitelikli gençler yetiştirmeye başlamıştır.

Bu kadar gelişmişlik umarım beraberinde bir çok yeniliği getirir. İşsizlik bu gençlerimizin kaderi olmamalıdır. Bunun devlet politikası mutlak ve mutlak değişmeli ve yeni yatırımlar yapılmalıdır.

Cesaret edip yatırım yapmak isteyen herkes, desteklenmeli ve olduğundan fazla bir şekilde teşvik verilmelidir. Bunun en güzel örneği yıllardır yaptığı yatırımı bitiremeyen Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsüdür.

Daha önce defalarca dile getirdik ve usanmadan da söylemeye devam edeceğiz. Bu okul, Dipkarpaz halkının geleceğine yön verecek şuanki en büyük değerdir. Bu okul biterse, köyde yaşayıp hayvancılık yapan da, tarım ile uğraşan da, ev hanımları da, okuyup iş bekleyen de bu ortak paydadan yararlanacaktır. Devlet, Karpaz halkı için, bu yatırımı yapanları desteklemeli ve gerekli tüm adımları acilen atmasını sağlamalıdır.

Umarım, geri kalmışlık içinde bırakılan bu halk tekrar tekrar aldatılmaz ve hak ettiği değeri bulur. En azından biz bunun için mücadele vermeye devam edeceğiz.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.