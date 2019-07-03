‘’Karpaz Yolları’’ Halkı Bezdirdi!

Karpaz bölgesinin derdi, çilesi, isyanı bitmiyor. Daha doğrusu bitirmek için çaba gösteren yok!

Her hafta, somut ve kalıplaşmış sorunlar ile ilgili yazılar yazıyoruz, sosyal medya da paylaşımlar yapıyoruz ama çözüm üretecek tek bir adım yok!

Neden bu vurdumduymaz davranışlar ile halkı bezdiriyorlar anlamış değilim.

Net bir şekilde belli ki, Yeşilköy içerisinde yapımı devem eden yol halkı bıktırdı. Bırakın bölge halkını, özellikle hafta sonu bölgeye gelen yerli yabancı turistleri de bezdirdi.

Bırakın bölge halkını demem de, gerçekten siyasilerin umurunda olmamasındadır. Yoksa bizim birbirimize olan bağlılığımız var ŞÜKÜR!

Her gün bu yolları gitmek zorunda kalan çalışanlar, mecburi iş için bu yolu kullananlar, ambulanslar, polisler ve daha sayamadığım binlerce kişi, bu çileyi her gün tekrar tekrar çekmek zorunda bırakılıyor.

Allah aşkına otoban mı yapıyoruz? Çöken bir yerin tamiri bu kadar mı sürer? Bu kadar mı aciziz?

Ne söylesek içimiz rahat edecek değil ama isyan etmemek de elde değil.

Her gün gazeteler, hükümet veya muhalefet yapan bazı siyasi kesimler ülke sisteminin çöktüğünden zaman zaman bahseder, bizler de dinleriz.

Yapılan bu işlerden sonra değil sistemin çökmesi, sistem diye bir şeyin olduğuna inancım kalmadı.

Eğer, sistem diye bir şey varsa, bu rezillik bu kadar sürmez.

Halkı kendinden nefret ettirecek, umursanmadığını hissettirecek ne varsa tek tek yapıyorlar.

Halk birlik olmadıkça, tek ses çıkamadıkça, partileri araç değil amaç edindikçe biz bu ve buna benzer çileleri çekeceğiz.

Böyle devam ettikçe, işimizi de alacaklar, yollarımızı da yapmayacaklar, eğitim ve sağlıkta da geri kalacağız, oylarımızı alıp keyif de çatacaklar ama biz sadece izleyeceğiz.

Ben şunu bilirim; Sessiz kalan bir halk kullanılmaya, ezilmeye razı olmuştur.

Kavgadan yana değiliz, kimseyi kırmak ve yermek de değil amacımız. Sadece eşit haklarımız istiyoruz.

Sosyal ve demokratik bir ülkeyiz deniyorsa eğer, bu devletin başında oturanlar da isteklerimize cevap versin lütfen.

Bölgede siyaset yapan tüm siyasi yetkililer de bu konuda gerekeni yapmak zorundadır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın politikası ile tek bir adım atamayız.

Gün, Birlik olma zamanıdır.

Güneşin doğduğu yerden, herkese selam olsun.