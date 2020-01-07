Kasti hasardan bir kişi tutuklandı

07.01.2020 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa'da Şehit Bülent Sokak üzerinde, Birkan ÇİÇEK adına kayıtlı bulunan PG 189 plakalı salon araç, M.M.(E-26) tarafından garajı içerisinden mal alındıktan sürerek Çağlayan Bölgesinde Ülkü Sokak üzerinde Ahmet EREN’in kullanımındaki PV 837 plakalı salon araç ve yine Mevlüt ÇİÇEK’in kullanımında bulunan ML 478 plakalı araçlara kasıtlı olarak çarpıp hasara uğrattığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı
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