  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

KAYAD’dan hükümete yasa önerisi

» »
Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), hükümete “Ev İçi Şiddeti Önleme Ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına Dair Yasa Önerisi” sundu.
KAYAD’dan hükümete yasa önerisi

KAYAD Başkanı Meral Akıncı tarafından dün hükümet ve kadın milletvekillerine sunulan öneri ile ilgili sunum da yapıldı.

KAYAD’dan verilen bilgiye göre,  Sağlık Bakanı Filiz Besim ve içişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katıldığı toplantıda, ev içi şiddet yasa önerisi KAYAD proje koordinatörü Mine Atlı tarafından yapılan sunumla anlatıldı.

KAYAD, 20 yıla aşkın bir süredir kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının toplumdaki rolünü güçlendirerek, toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “(KAYAD) Gerek kırsalda gerekse kentte kadınlarla birebir yürütülen çalışmalarda kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin dünyadaki her yerde olduğu gibi bizim ülkemizde de ciddi bir sorun olduğu gözlemlemiş, yaptığı araştırmalarla bilimsel verilerle teyit etmiştir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP, Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı12 Ocak 2019 Cumartesi 16:46
  • Güney Kıbrıs’a teslim edilmiyor12 Ocak 2019 Cumartesi 16:26
  • Rum Kesiminde Karapaşaoğlu grafitisi12 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
  • Haspolat’ta yangın!12 Ocak 2019 Cumartesi 15:08
  • Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’deki kararı için istinafa gidildi!12 Ocak 2019 Cumartesi 14:13
  • UBP 16 Ocak'ta Dome Otel önünde eylem yapacak12 Ocak 2019 Cumartesi 13:49
  • Özersay: "Kıbrıs'ta BM Barış Gücü'nün askeri misyonuna gerek kalmadı"12 Ocak 2019 Cumartesi 13:43
  • Alman kadından perşembe gününden beri haber alınamıyor12 Ocak 2019 Cumartesi 13:16
  • Yosif Yosif güneye teslim edilmiyor12 Ocak 2019 Cumartesi 13:11
  • Tahliye korkusuyla evin balkonundan atlayıp ağır yaralandı12 Ocak 2019 Cumartesi 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti