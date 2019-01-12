KAYAD’dan hükümete yasa önerisi

KAYAD Başkanı Meral Akıncı tarafından dün hükümet ve kadın milletvekillerine sunulan öneri ile ilgili sunum da yapıldı.

KAYAD’dan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve içişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katıldığı toplantıda, ev içi şiddet yasa önerisi KAYAD proje koordinatörü Mine Atlı tarafından yapılan sunumla anlatıldı.

KAYAD, 20 yıla aşkın bir süredir kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının toplumdaki rolünü güçlendirerek, toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “(KAYAD) Gerek kırsalda gerekse kentte kadınlarla birebir yürütülen çalışmalarda kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin dünyadaki her yerde olduğu gibi bizim ülkemizde de ciddi bir sorun olduğu gözlemlemiş, yaptığı araştırmalarla bilimsel verilerle teyit etmiştir” dedi.