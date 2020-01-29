Kayıp Şahıs (Gelişme)

20.01.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14), bulunmuş olup Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
20.01.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14), bulunmuş olup Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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