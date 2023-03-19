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Kazakistan’da Meclis ve yerel meclis seçimlerinde oy verme işlemi başladı

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Kazakistan’da Meclis ve yerel meclis seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Kazakistan’da Meclis ve yerel meclis seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Ülkede seçim için kurulan 10 bin 223 sandık yerel saatle 07.00’de açıldı.


Toplam nüfusu 19 milyonu aşan ülkede 12 milyon 32 bin 550 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclis ve yerel meclislerde temsil edecek milletvekillerini seçmek için oy kullanıyor.


Kazakistan’ın “bağımsızlık tarihinde 8. meclis ve yerel meclis seçimleri” olarak kayda geçecek seçimlerde, 19 yıl aradan sonra yeniden karma üyeli nispi temsil sistemi uygulanıyor.


Bu sistemle toplamda 98 koltuktan oluşacak olan Kazakistan Meclisinde 69 milletvekili siyasi partileri, 29 milletvekili de tek vekil çıkaracak bölgeleri temsil edecek.


7 siyasi parti ve 525 bağımsız aday yarışta


Siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adayların da meclise girmesiyle ülke siyasetine yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiği seçimlerde ülkede kayıtlı 7 siyasi parti ve 525 bağımsız aday yarışıyor.


Bugün aynı zamanda ülkedeki 17 il ve 3 büyükşehirdeki yerel meclislerin (Maslihat) milletvekilleri de seçiliyor.


Halihazırda yurt dışında yaşayan Kazakistan vatandaşları ise ülkenin 62 ülkedeki dış temsilciliğinde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.


Yerel saatle oy verme işleminin 20.00’da sona ereceği ülkede seçimlerin nihai sonuçlarının ise 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Kazakistan’daki erken meclis ve yerel meclis seçimlerini yaklaşık 800 yabancı gözlemci yerinde takip edecek. Bunlar arasında AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi çeşitli uluslararası kurumlar yer alıyor.


Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 19 Ocak’ta Meclisi feshetme ve erken seçimin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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