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KED, Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti

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Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, tüm savaşlara ve çatışmalara karşı olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti.
KED, Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının toplumun sesi olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yapılan ağır hakaretlerin asla kabul edilemez olduğu vurgulandı.


Kıbrıslıların savaşların acılarını ve yıkımlarını en iyi bilen toplumlardan biri olduğunu  belirten Taşçı, adanın yakın tarihinde yaşadığı acıların, günümüzde başka coğrafyalarda yaşanmasını istemediklerini söyledi.


Taşçı, dünyada barışı haykırmak gerektiğine dikkat çekerek, tüm tarafları insan haklarına saygı göstermeye ve sağduyuya davet etti.

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