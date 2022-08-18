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Kedisi ‘dersine girdi’ diye kovulan öğretmene tazminat

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Çin’de, internet üzerinden verdiği derste kedisi kameranın önünden geçti diye işten kovulan öğretmen tazminat kazandı.
Kedisi ‘dersine girdi’ diye kovulan öğretmene tazminat

Guangçu kentinde yaşayan ‘Luo’ olarak kimliği açıklanan bir öğretmen, geçen yıl haziran ayında ders verdiği sırada kedisi beş defa ekranda belirdi. Sanat dersi veren Luo, kedinin görünmesini ve daha önceki bir derse 10 dakika geç kalmasını gerekçe gösteren eğitim teknolojisi şirketi tarafından işten atıldı.

Şirketin, ‘dersle ilgisi olmayan aktivitelere yer vermekle’ suçladığı Luo, haksız yere kovulduğunu belirterek hukuki mücadele başlattı. Başvurulan ilk mekanizma olan hakem heyeti şirketin tazminat ödemesini istedi. Ancak şirket bunu reddetti ve taraflar davalık oldu.

Hakim, çalışanlarına evden çalışmasını isteyen işverenlerin onların ofisteki gibi çalışmasını bekleyemeyeceğini vurguladı. İşverenin kurallarının yasaya aykırı olmamakla beraber ‘adil ve makul’ olması gerektiğinin de altını çizerek Luo’ya 40 bin Çin Yuanı (106 bin 480 lira) ödenmesini kararlaştırdı.

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