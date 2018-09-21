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Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Muhteşem bir Etkinlik: Norman’s Walk!

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Macera severleri 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde muhteşem bir haftasonu aktivitesi bekliyor.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Muhteşem bir Etkinlik: Norman’s Walk!

Survive Besparmak 2018 - Norman's Walk 2 etkinliği kendinize meydan okuyabileceğiniz, Kıbrıs bitki ve hayvanlarını öğrenebileceğiniz, Beşparmak dağlarında hem rehber eşliğinde gezebileceğiniz hem de kamp kurarak keyifli bir haftasonu geçirebilmeniz için mükemmel bir fırsat olmakla birlikte, aynı zamanda elde edilecek tüm gelir de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacaktır.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Norman anısına bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek olan Survive Beşparmak Normans Walk 2 etkinliğine dilerseniz çocuklarınız (6+ yaş) ile katılabileceksiniz. 2-10 kişilik gruplar halinde belirlenen güzergah tamamlanacak ve gezi esnasında çeşitli aktiviteler puanlanacaktır. Toplanan puanlar da ayrıca ödüllendirilecektir.

Yetkililer ayrıca bildirilerinde, etkinlik için yerin sınırlı sayıda olduğunu, bilet alınması ve kayıt yapılmasının da mecburi olduğunun altını çizmiştir. Bilet ederi 6-13 yaş için 25TL, 13+ yaş için 50TL olup satışlarından elde edilecek tüm gelir kanserle mücadele eden çocuklara bağışlanacaktır. Ve satışların Kemal Saraçoğlu Vakfı, OAK TREE PARK ve Cyprus Outdoor Shop Dereboyu ve Girne Şubeleri'nden yapıldığı açıklamaya ayrıca eklenmiştir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre detaylı bilgi için etkinliğin sosyal medyada bulunan sayfasına bakılabilir veya 0533 869 3548 numaralı telefondan etkinlik organizatörlerinden Çağan Sarıoğlu'na ulaşabilirsiniz.

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