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Kenya’da milyarder Türk’e istismar kelepçesi

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Kenya'da yaşayan Türk iş insanı Osman Erdinç Elsek, 12 ila 17 yaş arasındaki üç kız çocuğuna malikânesinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kenya polisi tarafından Kikambala kentinde gözaltına alındı
Kenya’da milyarder Türk’e istismar kelepçesi

Kenya'da yaşayan Türk iş insanı Osman Erdinç Elsek, 12 ila 17 yaş arasındaki üç kız çocuğuna malikânesinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kenya polisi tarafından Kikambala kentinde gözaltına alındı
 

Ocak ayının sonunda gerçekleşen gözaltının ardından Hürriyet’in ulaştığı Türk yetkililer, Elsek’in Türkiye’de de ‘dolandırıcılık’, ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ gibi suçlarından arandığını aktardı.

Kenya basını, siyasetçilerle bağlantıları nedeniyle oldukça nüfuz sahibi olduğu belirtilen Elsek’in Kilifi kasabasındaki görkemli evine yönelik operasyonun Kenya polisi ve Interpol’in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Elsek’in üç kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu Şubat 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Elsek, kaçma ve soruşturmayı etkileme olasılığı göz önünde bulundurularak tutuklandı. Mahkeme, Ersek’in tutuklanmasına gerekçe olarak cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuklara zarar verilme ihtimalini de ekledi. 10 yıldan daha uzun süredir Kenya’da yaşadığı belirtilen Elsek, istismar suçlamalarını reddetti.

Hürriyet’in konuştuğu Kenyalı bir gazeteci, polis baskınıyla yakalanan Elsek’in mahkemede, “Güçlü kişiler tarafından hedef alınıyorum” ifadesini kullandığını söyledi. Kenya basınına konuşan Elsek’in avukatı Cliff Ombeta ise, “Müvekkilime kefalet imkânı tanınmaması anayasal bir hakkın ihlalidir” açıklamasını yaptı.

BÜYÜK TRAVMA

Avukat Ombeta, Elsek’in Kenya’daki yüksek miktardaki yatırımlarını gerekçe göstererek yurt dışına kaçma ihtimalinin olmadığını da savundu. Elsek’in cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kız çocukları, çocuk evine yerleştirilirken, travma yaşadığı öne sürülen çocukların ifadelerinin alındığı aktarıldı.

İNŞAAT, TURİZM, GÜVENLİK

Kenya basınında oldukça popüler bir figür olarak bilinen Elsek, geçmişte bir Türk gemicilik şirketi için kaptanlık yaptıktan sonra 1996 yılından itibaren Afrika ülkeleriyle ticarete başlamış. Özellikle Doğu Afrika’da büyük inşaat ihaleleri alıp servetini artıran Elsek uzun süredir Kenya’da yaşıyor. Sahibi olduğu ‘Elsek Group’un internet sitesinde, şirketin inşaat, iç tasarım, güvenlik, gıda tedariği, turizm ve yat kiralanması konularında iş yaptığı belirtiliyor.

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