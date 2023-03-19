  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Khasan Aminov’un, kişisel sergisi, Girne Üniversitesi'nde ziyarete açıldı

» »
Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, aralarında “Girne Limanı” ve “Güzelyurt”un da yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı
Khasan Aminov’un, kişisel sergisi, Girne Üniversitesi'nde ziyarete açıldı

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, aralarında “Girne Limanı” ve “Güzelyurt”un da yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, KKTC’nin farklı yerlerini resmettiği eserlerinin de yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nde ziyarete açıldı.

guzelyurt.jpeg

Ziyarete açılan sergide, sanatçının “Surhanderya'nın Güzellikleri”, “Bilge Öğretmen”, “Girne Limanı” ve “Güzelyurt” eserleri ön plana çıkıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi de olan sanatçı Aminov,  “Surhanderya'nın Güzellikleri” isimli eserinde Özbekistan’ın milli kostümleri ile genç kadınlar ve erkekleri resmediyor. Surhanderya bölgesi, Özbekistan'da doğal güzellikleri ile insanları büyüleyen ve mağaraları, masifleri, geçitleri ile ön plana çıkan bir bölge. Sanatçı,  “Bilge Öğretmen” adlı eserinde  ise papağan ve  çocuk imajlarını tasvir ederek hayvanların insan yaşamında ve çocukların gelişiminde taşıdığı önemli role göndermede bulunuyor.

girne-limani.jpeg

Aminov’un Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerdeki manzaralarından ve buraların güzelliklerinden ilham alarak yaptığı eserler de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşan sergide yer alıyor. Sanatçı bu eserlerden “Güzelyurt”ta, Güzelyurt bölgesinin tarihi, kültürel, arkeolojik, ve dini yerlerinden ilham alıyor. “Girne Limanı” ise sanatçının Girne’den ilham alarak yaptığı eserlerinden biri olarak sergide yer alıyor.

surhanderyanin-guzellikleri.jpeg

Khasan Aminov Kimdir?

2 Şubat 1962’de Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğan Khasan Aminov, 1993-1995 yıllarında Cumhuriyet Sanat Koleji’nde Eğitim Bölüm Başkanı; 2005-2010 yıllarında ise aynı kurumda müdür olarak görev yaptı. 2010-2019 yıllarında Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü’nün rektörlüğünü yürüttü. 2019 ve 2022 yıllarında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında iki kişisel sergisi açıldı. Sanat alanında yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

bilge-ogretmen.jpeg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak08 Ocak 2023 Pazar 13:46
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne üye olarak dünyadaki saygın yerini tescilledi18 Kasım 2022 Cuma 15:09
  • Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi14 Ekim 2022 Cuma 14:29
  • Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları beyaz önlüklerini törenle giydi08 Ekim 2022 Cumartesi 15:34
  • GAÜ ve Girne kolejleri, Afyon’da “Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü” programı düzenliyor18 Ağustos 2022 Perşembe 15:31
  • Prof. Dr. Keser: Lozan Barış Antlaşması ile TC devleti bütün dünya tarafından tanınmıştır13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:16
  • Prof. Dr. Günay: Amacımız gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz öğretmenler yetiştirmek04 Ağustos 2022 Perşembe 11:13
  • GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil: Öğrencilerimize entelektüel bir ortam sunmayı amaçlıyoruz02 Ağustos 2022 Salı 12:58
  • Prof. Dr. Akkaya: Üniversitemizde yurt dışı temaslarımız ve akreditasyonlarımız var01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:27
  • Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı17 Temmuz 2022 Pazar 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti