Khasan Aminov’un, kişisel sergisi, Girne Üniversitesi'nde ziyarete açıldı

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, aralarında “Girne Limanı” ve “Güzelyurt”un da yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, aralarında “Girne Limanı” ve “Güzelyurt”un da yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un, KKTC’nin farklı yerlerini resmettiği eserlerinin de yer aldığı 20 eserini bir araya getiren kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nde ziyarete açıldı.

Ziyarete açılan sergide, sanatçının “Surhanderya'nın Güzellikleri”, “Bilge Öğretmen”, “Girne Limanı” ve “Güzelyurt” eserleri ön plana çıkıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi de olan sanatçı Aminov, “Surhanderya'nın Güzellikleri” isimli eserinde Özbekistan’ın milli kostümleri ile genç kadınlar ve erkekleri resmediyor. Surhanderya bölgesi, Özbekistan'da doğal güzellikleri ile insanları büyüleyen ve mağaraları, masifleri, geçitleri ile ön plana çıkan bir bölge. Sanatçı, “Bilge Öğretmen” adlı eserinde ise papağan ve çocuk imajlarını tasvir ederek hayvanların insan yaşamında ve çocukların gelişiminde taşıdığı önemli role göndermede bulunuyor.

Aminov’un Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerdeki manzaralarından ve buraların güzelliklerinden ilham alarak yaptığı eserler de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşan sergide yer alıyor. Sanatçı bu eserlerden “Güzelyurt”ta, Güzelyurt bölgesinin tarihi, kültürel, arkeolojik, ve dini yerlerinden ilham alıyor. “Girne Limanı” ise sanatçının Girne’den ilham alarak yaptığı eserlerinden biri olarak sergide yer alıyor.

Khasan Aminov Kimdir?

2 Şubat 1962’de Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğan Khasan Aminov, 1993-1995 yıllarında Cumhuriyet Sanat Koleji’nde Eğitim Bölüm Başkanı; 2005-2010 yıllarında ise aynı kurumda müdür olarak görev yaptı. 2010-2019 yıllarında Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü’nün rektörlüğünü yürüttü. 2019 ve 2022 yıllarında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında iki kişisel sergisi açıldı. Sanat alanında yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.