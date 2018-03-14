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KIB-TEK Yönetim Kurulu o müdürü görevden aldı

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Bugün toplanan KIB-TEK yönetim kurulu önemli kararlar aldı...
KIB-TEK Yönetim Kurulu o müdürü görevden aldı

Dün ataması yapılan KIB-TEK Yönetim Kurulu bugün Ahmet Hüdaoğlu başkanlığında ilk toplantısını Lefkoşa'da KIB-TEK binasında gerçekleştirdi.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre bugün toplanan KIB-TEK yönetim kurulu önemli kararlar aldı.

Kıb-Tek yönetim Kurulu kurum müdürü Gürcan Erdoğan'ı görevden aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan dün verilen bilgiye göre, KIBTEK’in yeni yönetim kurulu, Başbakan Tufan Erhürman tarafından dün onaylanmıştı.
Başbakan Erhürman’ın onaylamasının ardından dün itibariyle göreve atanan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan Ahmet Hüdaoğlu,

Asbaşkan Asım Özer,

üyeler;

Halil Akansel,

Emre Efendi,

Yusuf Avcıoğlu,

Ercan Hoşkara,

Şevket Şenbülbül.

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