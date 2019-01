Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 7’inci ölüm yıl dönümünde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

TMT Anıtı’nda bu sabah yapılan tören saat 10.07’de başladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ailesi de törende hazır bulundu.

Tören,Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 7. Ölüm yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anı koşusu çerçevesinde milli atletler Şenlik Çetinkaya ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı askerlerinden oluşan 6 kişilik koşu kros takımının Yavuz Çıkarma plajından getirdikleri bayrakları teslimiyle başladı.

Ardından, TMT Anıtı’na protokol sırasına göre çelenk sunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi ve yarıya indirildi. Tören sırasında sirenler de çaldı.

KIBRIS SORUNU HEPİMİZİN HAYATINI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun, kuşaktan kuşağa devredilen, yarım asrı aşan bir sorun olarak hepimizin hayatını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Zaman geçtikçe sorunun görünümü ve tesir alanı değişmeler gösterse de her kuşağın kendi dönemi içinde, bu sorundan kaynaklanan bir mücadele yürütmek durumunda kaldığını ifade eden Akıncı, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da toplumuna liderlik ettiği dönemde, Rum muhataplarının tavrına karşı, inandığı doğrultuda mücadele ettiğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs sorunundaki bazı unsurlar zaman zaman değişimler gösterse de aslında soruna kaynaklık eden can alıcı boyutun varlığını hep sürdürdüğünü belirtti.

Akıncı, Eski Rum liderlerden Glafkos Klerides’in kendi anılarını yansıttığı “İfadem” adlı eserinde, zihniyet sorununa işaret eden itiraf nitelikli şu görüşlerini de paylaştı;

“Kıbrıslı Rumların temel hedefi Kıbrıs’ın bir Kıbrıs Rum devleti olması, Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmek ve Zürih Anlaşması’nın, iki toplum arasında yaratmış olduğu ortaklık kavramını sürdürmekti.

Klerides devamında da şunları ifade etmekteydi:

Federal çözüm kabul edilmiş olmakla birlikte, bu mevzu uzlaşmazlık konusu olmaya bugün de devam etmektedir. Halbuki federasyon oluşturucu devletlerin anayasal ortaklığından başka bir şey değildir.”

“KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK HAKLARINA MAHKÛM ETME AMACINA, GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ASLA BOYUN EĞİLMEYECEKTİR”

“Klerides bu saptamaları 30 yıl önce 1989 yılında yaptı. Bugün 2019’dayız” diyen Akıncı, Rum lider Anastasiades’in özellikle son zamanlarda ifade ettiklerinin, Klerides’in itiraf nitelikli tarihsel saptamasının bunca yıldan sonra bile halen geçerli olduğunu ortaya koyacak türden olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direncin Rum tarafının hala ne yazık ki aynı noktada olduğunu gösterdiğini belirten Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu Ada’nın iki eşit toplumundan birisi olduğunu kabullenememenin ciddi bir zihniyet sorununa işaret ettiğini belirtti.

Akıncı, sürekli olarak “Rumların zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır.” derken altını çizmek istediği hususun esasen bu olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıslı Türkler bu Ada’nın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkûm etme amacına, geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecektir. Buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, uzun mücadele yılları içerisinde toplumunu bir azınlık haline getirme gayretlerine karşı durduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs’ta zihniyet sorunu sürdükçe, buna karşı gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceklerini söyledi.

“KIBRIS SORUNU SÜRDÜKÇE MEŞRU HAKLARI KORUMA KARARLILIĞI İÇİNDE ÇÖZÜM ÇABALARINI DA SÜRDÜRECEĞİZ”

Akıncı, öte yandan en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur eden Kıbrıs sorunu sürdükçe meşru hakları koruma kararlılığı içinde çözüm çabalarını da sürdüreceklerini dile getirerek, “Bunlar birbiriyle çelişen değil, bilakis örtüşen iki ana prensiptir” dedi.

Akıncı, bu duygularla Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler veren merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölümünün yedinci yıldönümünde bir kez daha rahmetle andı.

AKINCI, ANIT ÖZEL DEFTERİNİ DE İMZALADI…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anma töreninde Anıt Özel Defteri’ni de imzalayarak şunları kaydetti:

“Aziz Lider Rauf Denktaş,

Aramızdan ayrılışınızın 7.yılındayız.

Her yıl olduğu gibi, bugünde de sizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak yıllardır sürdürdüğümüz bu adada eşit ve özgür bir toplum olarak var olma mücadelesine aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kıbrıs Rum tarafından kaynaklanan sorun, temelde çok fazla değişikliğe uğramamıştır:

Kendini bu adanın hâkim tarafı ve asıl sahibi olarak görüp yetkiyi ve refahı paylaşmama tavrı ne yazık ki sürmektedir. Sık sık ‘değişmesi gerekir’ dediğimiz zihniyetin özü budur.

Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine bağlı kalarak, yapıcı tavrımızı elbette sürdüreceğiz. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik kavramlarını içi boş söylemler olarak değil, tüm gereklerini yerine getirecek bir kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının gasp edilmiş hakkı olan Uluslararası hukuk içindeki statüsünü elde edecek koşulların oluşması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Ruhunuz şad olsun”