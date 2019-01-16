Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Yataklı tedavi kurumları (Değişiklik) yasa tasarısının yasallaşması elzemdir”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yataklı Tedavi Kurumları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşmasının halk için son derece elzem olduğunu bildirdi.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanarak, ilgili Cumhuriyet Meclisi Komitesi’ne gönderildiğini ifade etti.

Özgöçmen, “sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren, olmayan kadroları yüzünden bazı branştaki hekim, paramedik, dializ teknikeri ve bunun gibi bir çok meslek gurubunun yıllarca geçici ya da sözleşmeli çalışmaya mahkum eden, dolu olan hemşire kadroları yüzünden hemşire istihdamının önünde engel olan” ve içeriğinde çeşitli sıkıntıların yaşanabilmesi ihtimali olabilecek bu yasa tasarısının her şeye rağmen bir gelişme olarak ifade edilebileceğini kaydetti.

Bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi Komitesi’ne ciddi görevler düştüğünü belirten Özgöçmen, “Bu yasa tasarısı çalışmalarına daha önce olduğu gibi sivil toplumu örgütlerinin katılımının sağlanması ve zaman kaybetmeksizin özellikle hemşire kadrolarında çalışmaların hızlıca bitirilip neticeye bağlanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderilmesi tüm hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız ve merkezlerimizdeki yaşanan hemşire eksikliğine çözüm olabilmesi yani özünde halk için son derece elzem olduğunu komu oyu önünde hatırlatırız” dedi.