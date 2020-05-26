Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarının mağdur olmaması için bir dizi önlem aldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kovid-19 nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak kiracılarının mağdur olmaması için bir dizi önlem aldı…

Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, gerek idarelerinin gerekse kiracıların mağduriyetlerini minimuma indirmek amacıyla Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kurulunun kararını onayladı.

Buna göre; Vakıflar İdaresi’nin kiracılarından Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira gecikme zammı alınmaması kararlaştırıldı.

İşyeri kapalı olan kiracılara ise 6 aylık taksit veya yüzde 25 indirim seçeneği sunuldu.

2020 yılı Nisan ayına ait kira bedellerinin tamamının en geç 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar peşin ödenmesi halinde yüzde15; 2020 yılı sonuna kadar peşin ödenen kiralarda ise yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca 2020 yılı sonuna kadar herhangi bir kira bedeli ödemesi yapan kiracılara yararlanacakları indirim tutarının ödemeleri gereken ilk aydaki kira bedeline mahsup edileceği de yer aldı.