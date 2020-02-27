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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Sağlık Bakanlığı’na 5 ambulans hibe edecek

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sağlık Bakanlığı’na 5 ambulans hibe etme kararı aldı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Sağlık Bakanlığı’na 5 ambulans hibe edecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Hızır Acil Servis’te kullanılmak üzere 5 adet ambulans hibe etme kararı aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların tam donanımlı olacağı, bir tanesinin bedelinin 42 bin 900 Euro, toplamının ise 214 bin 500 Euro olacağı belirtildi.

Alınacak ambulansların Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Karpaz bölgelerinde kullanılacağı ifade edildi.

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