“Kıbrıs’ı barış adasına dönüştürmek için bedel ödemekten çekinmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 46.kuruluş yılı resepsiyonu dün akşam yapıldı.

Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Meclis Başkan Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Kesiminden bazı siyasi parti temsilcileri ve diğer partililer ve davetliler katıldı.

Gecede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman partililere hitaben bir konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “SÖZÜMÜZ VAR…”

Tufan Erhürman, konuşmasında, 46 yılın dolu dolu ve her “yoldaşın” her türlü bedeli göze alarak geçtiğini belirtti.

Partiye başkanlık yapmış, partinin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde katkıda bulunmuş isimleri de anan Erhürman, onuru, dayanışmayı ve sevgiyi öne çıkararak, barış, özgürlük, demokrasi, adalet ve her bir Kıbrıslının insan haklarını korumak için “onlara sözümüz var” dedi.

Erhürman, en zor günlerde köy köy gezip, partiyi örgütleyenlerin, ifade özgürlüğü adına matbaa direnişinde omuz omuza mücadele edenlerin partisi CTP’nin, ülkeyi, gelecek nesiller için bir “barış adasına” dönüştürmek, Kıbrıs’ı turizm, eğitim, kültür-sanat merkezi haline getirmek için çalıştığını ifade etti. Tufan Erhürman, bunun için bedelleri ödemekten çekinmeyeceklerini ve birbirlerini yolda bırakmayacaklarını vurguladı.

Adanın Türkiye, Yunanistan ve tüm bölge için bir barış adasına dönüşme hayalleri bulunduğunu kaydeden Erhürman, CTP’lilerin bu sözü tazelemeye; barış, özgürlük, eşitlik, adalet, hürriyet ve üretim adına gecesini gündüzüne katmaya hazır olduğunu belirtti.

CTP resepsiyonunda müzik dinletisi, folklor gösterisi ve CTP 46. Yıl piyangosunun çekilişi de yer aldı.

CTP’nin bugüne kadar seçim propaganda döneminde kullandığı müziklerin yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan albümler de partililere dağıtıldı.