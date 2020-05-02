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Kıbrıslı Türk Aysel Uçkan Barcelona’da

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Ülkemizin spor bilimleri uzmanlarından Aysel Uçkan Barcelona’da göreve başladı.
Kıbrıslı Türk Aysel Uçkan Barcelona’da

Daha önce Galatasaray’da görev yapmış ve başarıyla görevini iki yıl boyunca sürdüren Aysel Uçkan bir süredir İspanya’da bulunuyordu. Akademi takımları ve A takımlar olmak üzere tüm takımların performans ekiplerinin başında olan Spor Bilimleri Departmanında, kulüp sistemlerini geliştirmek için çeşitli projelerde aktif olarak görev alıyor.

5 ay önce Barcelona’da deneme amaçlı göreve başlayan Aysel Uçkan, 5 aylık süre sonunda Barcelona’da çalışmasını sürdürüyor. Bu süreçte İspanyolca eğitimleri de alan Aysel Uçkan, KKTC ve Türkiye de dahil olmak üzere Barcelona’da görev yapacak ilk Kıbrıslı Türk olacak.

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