Kıbrıslı Türk Aysel Uçkan Barcelona’da

Daha önce Galatasaray’da görev yapmış ve başarıyla görevini iki yıl boyunca sürdüren Aysel Uçkan bir süredir İspanya’da bulunuyordu. Akademi takımları ve A takımlar olmak üzere tüm takımların performans ekiplerinin başında olan Spor Bilimleri Departmanında, kulüp sistemlerini geliştirmek için çeşitli projelerde aktif olarak görev alıyor.

5 ay önce Barcelona’da deneme amaçlı göreve başlayan Aysel Uçkan, 5 aylık süre sonunda Barcelona’da çalışmasını sürdürüyor. Bu süreçte İspanyolca eğitimleri de alan Aysel Uçkan, KKTC ve Türkiye de dahil olmak üzere Barcelona’da görev yapacak ilk Kıbrıslı Türk olacak.