Kıbrıs'ta deprem! Sallandık!

Kıbrıs'ta şu saatlerde deprem oldu

Kıbrıs'ta şu saatlerde şiddetli bir deprem oldu

Sarsıntı 20 saniye boyunca sürdü. Deprem Kıbrıs'ın bir çok yerinde hissedildi.

Kıbrıs'ın güneyinde saat 17.26'da bir deprem meydana geldi.

Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede.

Deprem, Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi.

Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

DEPREMLER NASIL MEYDANA GELİR?

Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.