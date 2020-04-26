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''Kıbrıs'ta Mahsur kalan öğrenciler yurda dönsün'' imza kampanyası düzenleniyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle, kimi öğrenciler ülkelerine dönerken, kimileri ise dönemedi.
''Kıbrıs'ta Mahsur kalan öğrenciler yurda dönsün'' imza kampanyası düzenleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle, kimi öğrenciler ülkelerine dönerken, kimileri ise dönemedi.

KKTC’de kalan Türkiyeli öğrenciler, bugün Türkiye’ye dönmek için bir imza kampanyası başlattı.

Change.org üzerinde açılan imza kampanyasıyla yüz kişiyi hedefleyen öğrenciler, şimdilik 30 imza topladı.

Öğrenciler, ayrıca, sosyal medyadan da imza kampanyasına destek belirtti. Öğrenciler, sitede, şu notu paylaştı: “Koronavirüs nedeniyle tüm uçuşların yasaklandığı KKTC’de okuyan 28000 civarında öğrenci yurtlarında ya da evlerinde mahsur kaldılar, bu gençlerimizi Anayurdumuza ailelerine kavuşturalım, ülkeniz bunu yapacak güçte, burada okuyan çocuklarımıza sahip çıkalım…

Okuyan çocuklarımız yurtlarında ailelerinden uzakta sıcak yemekten mahrum bir şekilde yaşamasınlar onları ailelerine kavuşturalım”aaa_ic_1587904486.jpg

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